Благодаря активным жителям в селе Майск появился новый детсад

Его сделали своими руками. Детский сад в селе Майск в Осинском районе отрыл двери для воспитанников 1 сентября. Жители муниципалитета сами построили и оборудовали пристрой для старшей группы. Почему им пришлось прикладывать собственные силы, расскажем далее.

Сейчас эти дети с увлеченностью разгадывают загадки, читают, учатся логически мыслить и играют. Здесь, в селе Майск Осинского района, открыли новую группу. 1 сентября в нее пошли 24 ребенка старшего возраста — от 5 до 7 лет. И сейчас спустя месяц после открытия воспитанники делятся впечатлениями.

Варвара ФРАНЦУЗОВА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОГО САДА с. МАЙСК: Мы тут учимся танцевать. И, когда какие-то праздники, мы репетируем, играем.

В новой группе есть отдельный санузел, также разместили кухню, спальню, игровую зону, раздевалку. Пристрой размером в 140 квадратных метров стал настоящим подспорьем для жителей села Майск.

Наталья САВЕЛЬЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ с. МАЙСК: Мы рады, что открыли этот корпус, так как мы всего могли закрыть потребность 36%, чтобы удовлетворить население, а сейчас уже более 43%. Поэтому у нас еще дальнейшие цели, и мы хотим построить еще одну очередную группу.

Построили это здание всем селом. По программе «народные инициативы» муниципалитету выделили деньги только на стройматериалы. На возведение средств не было. Жителям предложили подождать еще и попробовать добиться финансирования через год. Но активные сельчане взяли ситуацию в свои руки. Строили, красили, белили, собирали мебель. За год удалось возвести целый корпус. Еще год потребовался на оформление документов. И вот теперь сельский детский сад ничуть не уступает современным зданиям по оснащению и качеству.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙСК ОСИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Организовали бригады, по выходным работали, в субботу и воскресенье, принимали участие полностью мужчины администрации, я сам лично принимал участие, наши жители, депутаты. Собирались по 10-12 человек. Третья группа официально открыта, на сегодня она работает, вы можете пройти и посмотреть. И нас это радует. Потому что наша задача, чтобы дети подготовленные шли в школу.

За 6 лет в селе Майск с населением около полутора тысяч человек своими силами облагородили ипподром, сделали набережную и мост через реку Осинка, создали спортивный зал для занятий боевыми искусствами. И на этом жители останавливаться не собираются. Кстати, сейчас по федеральной программе в муниципалитете возводят дом культуры, который станет центром притяжения. Его строительство завершат в декабре.