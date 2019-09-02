Бюст Владимира Путина установили на Ольхоне

Акцию провели общественники, которые выступают против приговора бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Напомним, Копылов выделил участки в аренду под строительство дороги на МРС, позже выяснилось: земли располагались на территории нацпарка. За превышение должностных полномочий и нанесение ущерба природе, в частности беспозвоночным, бывшего мэра приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Акции в поддержку Сергея Копылова проходят не первый раз. Жители района возмущены. При помощи бюста они пытаются привлечь внимание президента России к несовершенству законодательства на Байкале.

— Когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы не нарушить либо то, либо другое постановление. Туалеты нельзя строить, без туалетов нельзя эксплуатировать. Землю нельзя оформить, без земли нельзя жить. И так далее везде. Мэр района Копылов, выполняя ваше поручение, строя дорогу на Ольхон, оказался в тюрьме. Владимир Владимирович, обратите внимание на Байкал! Так мы его не спасем.