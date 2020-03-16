Библиотека имени Валентина Распутина готова к открытию

Ее построили в поселке Усть-Уда, на родине писателя. Именно там, где он и мечтал, рядом с Богоявленским храмом. С фондом новой библиотеки в день памяти Распутина ознакомился глава региона Игорь Кобзев.

Детский и взрослый абонементы, два читальных зала, методический отдел для 19 библиотек Усть-Удинского района, отдел краеведческой литературы и библиографии, 54 тысячи экземпляров книг. Библиотека имени Валентина Распутина принимает первых посетителей. Среди них врио губернатора области. Игорь Кобзев отмечает: рабочую поездку в Усть-Уду специально назначил на день памяти великого писателя.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Его познаешь, когда здесь побудешь. Вот я читал некоторые рассказы, там, понятно, есть добро и зло, есть формирование характера, да, есть все, что касается души. А вот когда почувствуешь, пообщаешься с вами, понимаешь, что Валентин Григорьевич прямо четко определяет формы в своих произведениях сибиряков.

Здесь же, в библиотеке, Игорь Кобзев встретился с жителями Усть-Удинского района. Обсудили вопросы медобслуживания и транспортного сообщения между деревнями и селами. Как всегда большое внимание будущему. Сейчас усть-удинский детский сад расположен в здании 1969 года, там обучаются 40 детей, а своего места а саду ожидают еще более 70 мальчиков и девочек.

А в местной школе ученики с любовью и трепетом вспоминают недавно прочитанные «Уроки французского». Здесь отношение к великому земляку воспитывают буквально с первых лет жизни. В этой школе обучение ведут в две с половиной смены. Не хватает и пространства: нет кабинета технологии для мальчиков, своего помещения не имеют психолог, логопед, также отсутствуют раздевалки и душевые в спортзале.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, МЭР УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА: По школе у нас 207 ребятишек на сегодняшний день. Школа планово была построена и планировали ее построить в двухэтажном исполнении, и все было бы хорошо, но начало строительства было в лихие 90-е, заморожена стройка была более 10 лет, фундаменты просели уже, поэтому просто построили технический этаж первый.

До 1 июня администрация района должна разработать проектно-сметную документацию на строительство нового здания школы-детского сада. Еще один такой объект возведут в селе Балаганка, где сейчас дети обучаются в неблагоустроенных старых постройках. Также во время рабочей поездки Игорь Кобзев посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. На сегодня техническая готовность объекта всего 22 процента. Глава региона отметил: за строительством установят муниципальный и общественный контроль. А подрядчик обязан еженедельно докладывать Игорю Кобзеву о ходе работ.