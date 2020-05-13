Байкальский музей в Листвянке вошел в ТОП-10 лучших по России

Его называют популярным для посещений и онлайн-туров, виртуальных экскурсий, выставок и трансляций в социальных сетях. В тройке лидеров также Государственный дарвиновский музей в Москве, Государственный музей природы и экологии Республики в Минске и Музей природы Урала, Екатеринбург. ТОП-10 также составляют Музей природы и экологии в Смоленске, Пущинский музей экологии и краеведения в Московской области, Музей природы Воронежского заповедника, Музей природы Окского заповедника в Рязанской области, Музей экологии и охраны природы в Набережных Челнах и Музей природы Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми.