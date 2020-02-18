Аварийную хрущевку в Ангарске подвергнут испытаниям

Миллион квадратных метров непригодного жилья. И это только в Ангарске. В старых панельных домах так называемой 335 серии. Многие такие хрущевки уже признаны аварийными. Есть ли смысл их ремонтировать?

Светлана Копылова знает все трещины этого дома. Живет здесь больше 40 лет. Летом прошлого года первую хрущевку Ангарска признали аварийной. Дом возведен в далеком 1959-м, такие серии 335 «панелек» строили по всему бывшему Советскому Союзу. Только в Ангарске почти 500 жилых зданий, миллион квадратных метров. Причем жители, несмотря на признание дома аварийным, расставаться с ним не хотели бы.

Светлана КОПЫЛОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №23 на ул. ВОСТОЧНОЙ г. АНГАРСКА: Ремонт, никуда нас переселять не надо, только ремонт.

Специалисты поясняют: ремонт хрущевки не оправдан. Причем дом аварийный не потому, что ветхий, он неустойчив в плане сейсмичности. На сегодня предлагают испытать здание, определить степень его износа. О планах рассказывают главе региона. Игорь Кобзев говорит о том, что главная задача — соблюсти права жителей домов 335 серии. Необходимо включить хрущевки в федеральную программу по переселению из аварийного жилья. В Ангарске это будет первый совместный проект жителей, муниципалитета и правительства Иркутской области.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если проект удастся, то параллельно мы готовим все обоснование, всю научную базу, которая позволит нам доказать, что более 1300 домов находятся в таком же положении и требуют обследования.

Завершить испытания первой Ангарской хрущевки обещают уже к лету. На ее примере уже и будет понятна дальнейшая судьба советских «панелек».