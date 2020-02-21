Аварийно-восстановительные работы проводят в Слюдянском районе

Угроза паводка в Слюдянском районе и меры предупреждения ЧС требуют особого внимания власти. Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев обозначил задачу как приоритетную. Аварийно-восстановительные работы сейчас проводят в Слюдянском районе. Возможный сход селя в Слюдянском районе может привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому подготовка к весенним и дождевым паводкам здесь идет полным ходом. Селезащитные объекты создают по всему району, устья рек очищают и укрепляют. Особое внимание уделяют территориям с захоронениями отходов БЦБК. Сегодня в Байкальске с рабочей группой встретились заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев и руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кирилов. Они побывали на участках, где ведут работы по расчистке русла рек, и на промплощадках БЦБК.

Андрей ДОЛЖИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ БАЙКАЛЬСКОГО МО: Можно смело сказать, что сегодня территория города Байкальска готова к прохождению весеннего паводкового периода. На сегодняшний момент проведены колоссальные работы по расчистке русел рек от сноса, от камней и деревьев. Сделаны углубления, и это позволит нам пройти этот период очень легко и уверено. Теймур МАГОМЕДОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: К летнему сезону у нас осталось не так много времени, но в принципе, я полагаю, те мероприятия и по расчистке, и по планированию уже качественно таких серьезных сооружений, селеуловителей, различных барьеров, препятствий, для этого как раз мы сегодня собрались.

А сегодня вечером состоится рабочее совещание с участием главы региона Игоря Кобзева.