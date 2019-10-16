Ангарчане с начала лета высадили тысячи деревьев

Деревьев много не бывает. Особенно красивых. «Укоренись в Ангарске» — акция с таким оригинальным названием шла в городе нефтехимиков с начала лета. Тысячи деревьев украсили дворы, проспекты и места отдыха ангарчан. Зачем это нужно построенному когда-то в тайге и, пожалуй, одному из самых зеленых городов региона?

Кто из дома, а кто сразу после работы, не переодеваясь. Так неравнодушные жители двух ангарских микрорайонов собирались на высадку деревьев. Среди них и семья Колесниченко. И если маленькая Юля еще не понимает, зачем и куда идут родители, то Андрей уже помогает целенаправленно. Несет сосну. А в руках у главы семейства елка.

Мария КОЛЕСНИЧЕНКО, АНГАРЧАНКА: Запоминающееся событие. Да и потом можно прийти и полюбоваться. Красиво. Да и наш город преображается.

Преображению даже придумали оригинальное название — «Укоренись в Ангарске». В рамках этого проекта в итоге высадят более полутора тысяч саженцев. Рябины, сирени, березы, а также другие деревья теперь будут украшать дворы и общественные пространства города. Инициативу администрации поддержали сами ангарчане. Ведь когда деревья приживутся, то за своими аллеями и междомовыми сквериками следить будут неравнодушные жители.

Любовь ПОДСОРА, АВТОР ПРОЕКТА «СТАЛИНГРАДСКАЯ АЛЛЕЯ»: Когда мы голосовали, то с жителями вели разговоры о том, что мы сами должны ухаживать и принимать участие в благоустройстве данной территории. Где-то да, мы столкнулись с непониманием, но большая часть людей согласилась, поддержала, что мы выходим семьями, мы будем ухаживать, мы будем это облагораживать, мы будем это беречь.

Ангарск — зеленый город. Это устойчивое выражение сопровождает его с момента рождения. Но при постройке новых домов приходится часть деревьев вырубать. Однако этот вопрос администрация решила просто. С помощью новых технологий высаживают трехметровые сосны и ели. Приживаемость почти сто процентов. Сейчас деревья уже украшают Лениградский и Ангарский проспекты, отдаленные микрорайоны, а также новую набережную, которая, кстати, стала популярным местом отдыха горожан.

Андрей САФРОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Правовая база позволяет всем этим заказчикам компенсирующие посадки. А в результате вот этих всех накопленных фондов возникает возможность перераспределять эти ресурсы и уже по новой технологии, большими, крупными размерами высаживать деревья там, где это действительно необходимо, где это красиво и комфортно.

В этом году озеленение уже заканчивается. Но, по словам властей, весной 2020 работы продолжат. Мест для этого в Ангарске достаточно. А желания у горожан еще больше.