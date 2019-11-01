Его учебные разработки удивили и в Москве. Алексей Лобанов из Ангарска стал финалистом Всероссийского конкурса «Завуч года 2019». Он предложил активно использовать в каждодневной работе электронные журналы по разным направлениям. Авторские методики уже используют в других учебных заведениях.

Попасть на урок к Алексею Лобанову теперь хотят даже московские коллеги. После того как в первом Всероссийском конкурсе «Завуч года 2019» он стал финалистом. В школе Ангарска, кроме административной нагрузки — мужчина заместитель директора, преподает математику и информатику.

Дарья ОЛЕЙНИК, УЧЕНИЦА ОСОШ г. АНГАРСКА: В этой школе я учусь год, как и пришел преподавать к нам Алексей Александрович, мне нравятся его уроки, мне все понятно, меня удовлетворяет, мне удобнее даже.

Удивил жюри Алексей Лобанов в самом последнем конкурсе — творческом, где набрал максимальное количество баллов. Он написал эссе на тему, какую пользу приносит своей школе. В работе предложил активно использовать информационные технологии и объединить благодаря этому всех участников учебного процесса.

Алексей ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОСОШ г. АНГАРСКА: Это мои разработки авторские — электронные журналы по каждому направлению. Много разной деятельности, и, чтобы все в голове уместить, вот я и решил автоматизировать. Попробовал на себе, потом предложил коллегам, а потом пошло и дальше.

«Завуч года» — единственный проект в стране, который определил не одного победителя, а сразу 100 лучших. Их имена узнала вся страна во время награждения в Москве. Впервые конкурс провели не среди учителей, а именно завучей. Как заметил ангарчанин именно этот человек держит школу, завуч — своего рода движок учебного заведения.

Алексей ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОСОШ г. АНГАРСКА: Как завуч двигает, так в школе все и будет идти. Директор — это стратег, а завуч — это уже движок школы, как и на каком бензине он это делает, такой результат и получается.

Ангарчанин уступил лишь коллеге из Калуги, третье место отдали представительнице Красноярского края. Кроме почетного звания, Алексею Лобанову вручили сертификат на 150 тысяч рублей. Они пойдут на семейный отдых, а уже после в планах завуча брать новые профессиональные высоты.