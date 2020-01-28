Аэропорт Бодайбо ждет глобальная реконструкция

Аэропорт Бодайбо ждет глобальная реконструкция

28.01.20

Например, взлетно-посадочную полосу удлинят до 3 километров и сделают асфальтобетонной. Сейчас она грунтовая и всего 1600 метров. Это ограничивает возможности авиаузла. Кроме того, построят новый терминал, рулежные дорожки и стоянки для судов. Проект уже начали разрабатывать. В ближайшие два месяца пройдет оценка земельных участков вокруг действующей гавани. После этого их выкупят у собственников. Как сообщил нашей программе мэр Бодайбинского района, новый аэропорт позволит расширить географию полетов и снизит стоимость билетов.

 

Евгений ЮМАШЕВ, МЭР БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА:

К нам будут летать другие типы воздушных судов. Более экономичные, менее затратные в обслуживании, а также с другой вместимостью пассажиров. С вводом нового аэропортного комплекса такая возможность, как заход на маршруты из Новосибирска и Красноярска получится. И это открывает большие перспективы для других авиакомпаний. А конкуренция должна привести к снижению цены.

 

Согласно проекту реконструкция не повлияет на работу авиаузла. Напомним, сейчас в золотую столицу летают две региональных авиакомпании. Рейсы только из Иркутска. Самолеты — Ан-24 и Ан-26. В модернизацию аэропорта планируют вложить около 2 млрд рублей. На удлинение полосы, так как это собственность государства, направят средства федерального бюджета. Все остальные затраты понесет владелец гавани. Это крупная золотодобывающая компания.

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