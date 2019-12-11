92 тонны химических веществ 1 класса опасности вывезли с промплощадки «Усольехимпрома»

Об этом сообщил руководитель «Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» Валентин Бороденко. В октябре эта компания заключила контракт на обследование 23 емкостей, которые расположены на промплощадке «Усольехимпрома», и частичную ликвидацию жидких химических веществ. А подрядчиком для выполнения работ выбрана красноярская компания «Зеленый город». В собственности предприятия имеется полигон для утилизации отходов 1-4 классов опасности. Специалисты выяснили, что в обследуемых емкостях содержится 256 тонн аварийно химически опасных веществ 1-3 классов опасности.