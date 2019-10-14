9-летней девочке из Слюдянки необходима помощь

Курс дельфинотерапии в Сочи требуется 9-летней девочке из Слюдянки с ДЦП. И ей необходима помощь неравнодушных. Одинокая мама не справится с такой финансовой нагрузкой. Реабилитацию могут начать в декабре, все вместе с перелетом и проживанием обойдется в 160 тысяч рублей.

У 9-летней Насти врожденный диагноз — ДЦП. Мама рядом с ней круглосуточно. Воспитывает двух близняшек одна. Живут только на детское пособие.

Юлия ЖУРАВЛЕВА: Ездили в Иркутск на Конева, потом в Зиму один раз ездили. В этот раз поехали на Конева и от нас отказались, отправили в хоспис. Мы туда обратились, и нас приняли, пролежали там месяц.

Многие родители подтверждают положительные изменения в ребенке после прохождения курса дельфинотерапии. Это в Сочи. Сумма, которая необходима этой семье, — 160 тысяч рублей. Таких средств у матери-одиночки нет. На сайте Иркутского регионального отделения фонда «Стеллариум» объявили сбор.

Агния МАЛКОВА, ЮРИСТ ИРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «СТЕЛЛАРИУМ»: Это не увеселительная прогулка, это лечение, это реабилитация ребенка. Спазмы, которые вы видели, это очень больно, она бы и хочет пошевелиться, но из-за боли ей страшно. В воде с врачом ее научат пользоваться своим телом. Это новый этап в жизни: понять, что я могу это сделать.

Чтобы помочь, отправьте СМС на номер 7715 с текстом 2323 далее сумма пожертвования. Настя и ее родные будут рады любой помощи.