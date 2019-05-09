10000 ангарчан прошли по улицам города в рядах «Бессмертного полка»

В Ангарске около 800 человек приняли участие в торжественном шествии и театрализованном представлении, посвященном 74 годовщине Победы. По центральным улицам парадным маршем прошли военнослужащие воинских частей, которые дислоцируются на территории городского округа, представители подразделений МВД, ГУФСИН, МЧС, курсанты военно-патриотической школы «Мужество». Почетными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 тысяч ангарчан.