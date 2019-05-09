10000 ангарчан прошли по улицам города в рядах «Бессмертного полка»

10000 ангарчан прошли по улицам города в рядах «Бессмертного полка»

09.05.19

В Ангарске около 800 человек приняли участие в торжественном шествии и театрализованном представлении, посвященном 74 годовщине Победы. По центральным улицам парадным маршем прошли военнослужащие воинских частей, которые дислоцируются на территории городского округа, представители подразделений МВД, ГУФСИН, МЧС, курсанты военно-патриотической школы «Мужество». Почетными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 тысяч ангарчан.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.