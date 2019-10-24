1 миллион рублей получат пострадавшие от наводнения многодетные семьи с опекаемыми детьми

Пострадавшим от наводнения многодетным семьям, где под опекой находится пять и более детей, выплатят по миллиону рублей. Такое решение озвучил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Соответствующее дополнение внесут в указ главы региона от 30 августа. В нем поддержка обеспечивалась многодетным семьям, в том числе с усыновленными детьми. Теперь в эту группу включили и опекаемых несовершеннолетних. Для получения выплаты родители должны обратиться в соцзащиту по месту жительства или пребывания.