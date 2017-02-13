Рекорды «Лыжни России»

Почти 13 тыс. человек приняли участие в массовой гонке «Лыжня России» в Иркутской области. Она прошла на базе Иркутского государственного аграрного университета в пос. Молодежный. Эта гонка стала самой многочисленной за все годы проведения этих соревнований. По традиции забеги проводились на трех дистанциях — 10 км, 5 км и 2017 метров. На последней соревновались представители Правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Иркутской области.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

С каждым годом количество участников растет, и десятки тысяч жителей в этом году принимают участие в этом мероприятии. И не только в этом. Ежегодно наш регион присоединяется к таким массовым спортивным мероприятиям: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч». Постепенно мы возвращаемся к тому, чтобы каждый человек занимался физкультурой и спортом. Я думаю, что это одна из главных задач для людей, и я уверен, что мы этого добьемся.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области

В этой гонке традиционно принимают участие все — от мала до велика. Здесь есть маленькие ребята 4-5 лет, есть взрослые, устремленные на победу и ветераны. Замечательно то, что лыжный спорт в регионе процветает и приветствуется, он любим и он традиционен. Хочу пожелать всем победы, ведь главный олимпийский принцип участие — это уже победа.

Самому юному участнику «Лыжни России-2017» — 4 года, самому опытному — 90 лет. Победителями на дистанции 10 км. стали Евгений Иванченко и Надежда Шуняева, на дистанции 5 км. — ангарчане Роман Романов и Екатерина Морозова.