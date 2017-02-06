Качество работы медучреждений оценят пациенты

Саянская и Зиминская городские больницы, по мнению пациентов, признаны лучшими медучреждениями в своей сфере. Рейтинг составлялся на основе анкетирования. Какие показатели учитываются и как можно указать на недоработки, расскажет Туяна Нимаева.

В анкете для независимой оценки качества медицинских услуг — 21 пункт. Такие опросники лежат перед регистратурой 9 поликлиники. Предлагается ответить всем желающим. Иркутянка Ольга Стройлова во всех графах ставит «нравится».

Ольга Стройлова, жительница г. Иркутска

Очень удобно. Удобно запись к врачу, удобно, когда какие -то замечания делаем, нам на это отвечают, что важно для пациентов.

Это отмечают и другие пациенты. Как результат — по итогам 2016-го года 9 поликлиника — в рейтинге лучших медицинских организаций Приангарья. Оценивались такие составляющие как организация приёма, вежливость медперсонала, доступность информации.

Имеющие на руках листок нетрудоспособности принимаются без записи в порядке очереди.

Голосовое оповещение, бегущая строка, электронное табло с расписанием приема врачей. На первый взгляд и не скажешь, что это поликлиника, больше похоже на зал регистрации в аэропорту. А вот еще одна новинка, которая упорядочила поток заболевших.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Чтобы сдать кровь, пациенту нужно подойти к инфомату, нажать на кнопку и получить талончик электронной очереди. А на табло высвечивается номер кабинета и порядковый номер пациента. А затем включается голосовое оповещение.

Все заполненные анкеты стекаются в медицинский информационно-аналитический центр Приангарья. В прошлом году здесь обработали 20 тысяч опросников из 160-ти медучреждений. Первые места в рейтинге у Саянской и Зиминской городских больниц, иркутской стомполиклиники №1. Они заработали максимальное количество баллов — 73. Однако есть организации, которые не дотянули даже и до 10 баллов. Жители жалуются на невежливость медперсонала, недоступность информации и многое другое.

Софья Белобородова, зам. директора по информационным технологиям медицинского информационно-аналитического центра Иркутской области

Есть отрицательные отзывы на оборудование стоянок для инвалидов. Нет звонка вызова дежурного регистратора, чтобы помочь зайти инвалиду. На все это нужно обращать внимание.

Для отстающих составлены рекомендации, как устранить те или иные проблемы. В основном — это медицинские учреждения, где пока пациенты не активно заполняют анкеты. За тем, как будут исправлять недочёты, следят специалисты Общественного совета при министерстве здравоохранения Иркутской области.

Игорь Журавлев, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Иркутской области

Конечная задача — не составление рейтинга, а понимание, в каком состоянии находится медицинская помощь и какие нужно провести мероприятия для того, чтобы медицинскую помощь улучшить.

В этом году можно оценить качество услуг 163 медицинских организаций Иркутской области. Полный перечень есть на сайте областного минздрава. А уже в феврале общественный совет проведет первые выездные проверки.