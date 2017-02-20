В Шелехове состоялась встреча с общественностью

В Шелеховском районе в этом году будут отремонтированы сразу несколько важных социальных объектов. Об этом на встрече с общественностью заявил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Какие из них войдут в перечень — расскажет Галина Тюрнева.

В администрации Шелехова сегодня многолюдно. Представители общественности собрались для встречи с заместителем губернатора Иркутской области Дмитрием Чернышовым. Это уже второе такое мероприятие — первое прошло в Ангарске, так что к разговору спикер готов.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Кто-то придет, безусловно, пожаловаться на местную власть, кто-то придет высказать претензии в адрес областной власти — это нормальный процесс, его не надо бояться, на вопросы надо отвечать глаза в глаза. У меня опыт работы в Ангарске в муниципалитете, поэтому все вопросы муниципального управления мне знакомы и известны, поэтому я на такие встречи иду с позитивом, с настроением и попытаюсь быть полностью информативен.

Большая часть вопросов касается коммунального хозяйства, социальной сферы, взаимодействия с крупным бизнесом. Например, раньше, вспоминают общественники, предприятия города и района не жалели средств на сферу образования. При каждой школе работал совет попечителей.

Андрей Кожевин, депутат Думы Шелеховского района

Мы собирали до 5-6 млн. в год. И все это шло в укрепление материально-технической базы, в текущий ремонт, капительный ремонт, приобретение оборудования. А сегодня, к сожалению, меняются собственники предприятий, разоряются предприятия, приходят руководители, которые плохо относятся к тому, чтобы помогать образованию.

Теперь надежда только на областной бюджет — он не подводит. Помощь муниципалитетам из региональной казны увеличена вдвое. Только на строительство и капитальный ремонт соцобъектов территории получат почти 3 млрд. рублей. В Шелехове будет проведен ремонт в детском отделении центральной районной больницы, приведут в порядок спортзал и бассейн школы четвертого микрорайона. Строительство новой школы начнется в поселке Баклаши — ее предполагается возвести за три года. Большие финансовые вливания ждут и Большой Луг: там весной откроется уже построенный детский сад, начнется строительство Дома культуры, а в следующем году — и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Дмитрий Чернышов отметил: в планах правительства региона начать решать вопросы с теплоснабжением поселка Чистые Ключи, который раньше принадлежал военным.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Министерство обороны поэтапно передает — сначала один объект без земли, потом землю, потом инфраструктуру и сети, и до конца все объекты еще не переданы на сегодняшний день. Но, тем не менее, в этом году мы планируем заменить оборудование, провести ремонт в этой котельной, устаревшие котлы заменить на новые с автоматизированной подачей топлива.

Начнется и работа на сетях водовода Шелехов – Чистые Ключи. Как отметил Дмитрий Чернышов, разом эту проблему будет решить сложно. Однако планируется ежегодно выделять по 15-20 млн. рублей на поэтапную замену коммуникаций.