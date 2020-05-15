Жительницу Усолья оштрафовали за фейк

Жительницу Усолья оштрафовали за фейк

15.05.20

Жительницу Усолья оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковую информацию о заболевании коронавирусом главного врача местной больницы. Такая информация появилась в соцсетях в начале апреля. Но, как выяснилось, работник медицинского учреждения находился на самоизоляции и никаких симптомов, а тем более подтвержденного диагноза не имел. Установили, что недостоверную информацию распространила 38-летняя женщина. Она призналась в содеянном и извинилась за свой поступок. Но в итоге Усольский мировой суд назначил денежное взыскание.

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