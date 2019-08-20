Жительница Братска отдала интернет-мошенникам более миллиона рублей

В начале августа женщине позвонил неизвестный и предложил заработать на бирже. Для этого братчанка установила программу, которая предоставляла доступ к банковским счетам. Этим и воспользовались аферисты. Через несколько дней все накопления женщины исчезли. Она осталась должницей трех финансовых организаций. Ущерб составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Полиция не рекомендует передавать личные счета неизвестным лицам и советует проверять сайты, предлагающие интернет-заработок.

Александр СВЕРЛОВ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД РОССИИ по ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ: Ни в коем случае не стоит сообщать им данные своих банковских карт. Не следует по их просьбе подходить к платежным терминалам и банкоматам и переводить куда-либо денежные средства, либо совершать какие-либо действия со своей картой. И ни в коем случае не рекомендуется устанавливать на свои компьютеры по их просьбе какие-либо программы.