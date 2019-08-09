Жители севера Иркутской области задыхаются от дыма лесных пожаров

В социальных сетях каждый день выкладывают кадры, на которых почти ничего не видно. Люди жалуются на резь в глазах, нехватку воздуха. По официальным данным, 103 населенных пункта в 8 районах области попали в зону задымления. Только за сутки на телефон доверия регионального управления МЧС поступило 45 звонков от жителей. Между тем метеорологи прогнозируют осадки только завтра. Сначала дожди пройдут по западным, северо-западным районам, а днем в воскресенье на северо-востоке области.

Анна БАБАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: К сожалению, более сильные, интенсивные осадки мы ожидаем по северо-западным районам. То есть это Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский районы. Там дожди ожидаются сильные и достаточно интенсивные. И мы ожидаем прекращение пожаров. А вот восточнее этой территории — это Киренский, Усть-Кутский, северо-восточный районы — там дожди пройдут местами. И такой интенсивности они не достигнут.

Выбросы углекислого газа от сибирских лесных пожаров уже составили 82 миллиона тонн. Как сообщает РИА «Новости», площадь, на которой горит лес в России, составляет около 2,5 миллионов гектаров.