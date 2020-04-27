Жители Приангарья с начала года перечислили злоумышленникам 50 миллионов рублей

Во время самоизоляции самыми распространенными преступлениями стали кибермошенничества. За последние месяцы в России число правонарушений с использованием электронных платежей увеличилось вдвое. Жители нашего региона с начала года перечислили злоумышленникам 50 миллионов рублей. Уже раскрыто 78 эпизодов, задержаны 49 предполагаемых преступников, теперь им грозит лишение свободы до 5 лет. Но находить преступников в сети непросто.

Игорь МЕДВЕДЕВ, СОТРУДНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сотрудники полиции призывают граждан быть предельно внимательными и бдительными, поскольку различного рода мошеннические схемы позволяют выманивать денежные средства, которые находятся у граждан на их счетах. Жертвами мошенников становятся как покупатели, так и продавцы в сети интернет.

Чаще всего преступники представляются сотрудниками банка. Полиция предупреждает: не сообщайте никому личную информацию — номера и пин-коды карт. Если поступает сообщение или звонок подобного содержания, нужно прекратить разговор и позвонить в банк по номеру, указанному на официальном сайте.