Жители поселка Еловый в Иркутском районе бьют тревогу

«Нам грозит экологическая катастрофа!» — с этими словами в нашу редакцию обратились жители поселка Еловый Иркутского района. На территории, примыкающей к населенному пункту, в водоохранной зоне организовали свалку строительного мусора. Ее площадь составляет несколько гектаров. Мусор на 19-й километр ежедневно вывозят десятки грузовиков.

«Приму грунт. Можно с корнями и дерн. Битый кирпич, бетон, шифер» — такое объявление появилось недавно на одном из сайтов. Жители поселка Еловый считают это проделками своего соседа. Более того, он, по их словам, зарабатывает на огромной куче мусора. Ведь отходы сюда свозят строители разных компаний, а деньги за вывоз они платят предприимчивому мужчине. Он в свое время арендовал участок около водоохранной зоны. А спустя время туда начали свозить различный мусор. Остатки от сноса домов, полиэтилен, ртутные лампы, покрышки — все это теперь находится рядом с поселком в водоохранной зоне. А летом любители лесного отдыха вместо грибов и ягод теперь собирают производственные отходы.

Любовь ЧЕМЯКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ЕЛОВЫЙ: Это просто крик души от всех жителей нашего поселка. Хотим обратиться в областную прокуратуру, в природоохранную прокуратуру. Будем биться и стучаться во все двери. Потому что у нас каждый житель поселка мусор вывозит, а сюда к нам идут КамАЗы мусора.

Этот участок бизнесмен арендовал в 2016-м. Год спустя после появления свалки жители подняли тревогу. Первым делом направили запрос в прокуратуру Иркутского района. После чего хозяина участка оштрафовали на 500 рублей. Но это его не остановило. Владимир и Инга Шайдуровы — молодая семья. Они воспитывают троих детей и недоумевают: как это может оставаться безнаказанным. Тем более, когда рядом туристическая зона.

Владимир ШАЙДУРОВ, ЖИТЕЛЬ п. ЕЛОВЫЙ: Вообще, рядом 21 километр. Дальше озеро, которое впадает в небольшую речку, впадает в залив Еловый. Там турбазы. И все воды сейчас уже отравлены различным мусором, и все воды стекают в Иркутское водохранилище.

На тот самый ручей, который впадает в залив Еловый, Инга и Владимир часто ездят с детьми. И вот теперь не знают, где им проводить семейный досуг. Этот район семья выбрала для жизни из-за близости к природе, а в итоге они оказались в центре большой свалки.

Инга ШАЙДУРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ЕЛОВЫЙ: Боль просто раздирает меня. Мы наблюдаем бутылки, грязь, мусор. Более того, люди приезжают сюда и оставляют мусор, в котором мы вынуждены жить.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль и пообещала разобраться в этом деле. А жители поселка намерены до конца отстаивать чистоту и красоту своего поселка.