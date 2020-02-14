Жители одного из иркутских домов вышли на митинг

Должны снести собственный дом — так решил суд. Да еще и за свои деньги. Жители дома №40 на улице Пискунова в отчаянии. То, что должно было стать их крепостью, стало настоящей трагедией. Люди борются за свои квартиры более 10 лет, но просвета в этом темном деле не видно. Сегодня они вышли на митинг.

Крик отчаяния. Не иначе. Подобную схему даже трудно уложить в голове. Люди отдали честно заработанные деньги, а теперь снова должны заплатить, но уже за снос собственных квартир. Постройку признали незаконной еще в 2008 году. С тех пор прошло несколько судов и не одно обжалование приговора. Но решение одно: снести. А по закону ликвидировать помещения должен именно собственник. Вот и выходит, что в этом случае это уже не тот, кто строил, а тот, кто купил. Но люди уверены: их дом можно спасти. Нужно провести реконструкцию.

Татьяна ПЕТРОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА: На митинге мы призываем обратить внимание и помочь нам в реконструкции дома. Потому как таких денег у нас нет, а снести дом за 350 миллионов… Эта цифра какая-то нереальная. Эту цифру нам озвучил эксперт на суде под уголовной ответственностью.

На этом месте должен был появиться небольшой гараж. В итоге гараж получился довольно высоким — 11 этажей. У дома есть адрес, подведены свет и отопление, есть официальные документы на собственность. Квартиры в незаконно построенном доме покупали и продавали несколько лет, под них брали ипотеки, вкладывали материнский капитал и военные сертификаты.

Владимир ГРИГОРЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРАВОВОЙ РАБОТЫ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Дело в том, что на тот момент, когда производилась их продажа, на тот момент активно в СМИ и на сайтах государственных муниципальных органов информация о данном здании была. И активно высказывалась позиция о том, что здание небезопасно и людям не стоит связываться с данным объектом. Он уже был признан на тот момент самовольной постройкой, еще в далеком 2009-2010 году это уже было установлено.

Но, к сожалению, оказалось, что многие и не подозревали о том, что покупают квартиры в самовольной постройке.

Людмила ИВАНОВА: Да, я не знала, что он уже под судом. Не знала. Никто не сказал. Зачем разрешили продавать? Где наши деньги? Куда они ушли? Сейчас, когда это все вылезло наружу, я остаюсь без квартиры и без денег. Почему нас выгоняют на улицу? Я не одна, с ребенком. Я купила в 2016 году, у меня через два года умерла дочь. Я теперь бабушка-опекун. У меня восьмилетний внук. Не в детский же дом его отдавать. А теперь куда идти? Куда? Где справедливость?

За справедливостью люди пойдут в последнюю инстанцию — кассационный суд. И их единственное желание, чтобы на них обратили внимание. И помогли либо в реконструкции единственного жилья, либо в расселении дома, если его все-таки придется сносить.