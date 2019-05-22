Жители одного из домов Иркутска пострадали от потопа

Потоки воды в межсезонье бегут по улице Ярославского в Иркутске. Накануне дворы вновь затопило. В чем причина катаклизма и что говорят коммунальщики, выясняла съемочная группа.

Жителям, проживающим по адресу: Ярославского, 288, и зимой, и летом необходимо ходить в резиновых сапогах. Они собрали уже целую коллекцию видеозаписей. Это кадры прошлого года. А этот потоп вчерашний. В межсезонье вода хлещет из колодцев, которые находятся на территории нового детского сада №168.

Татьяна ДРОЗДОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 288 на ул. ЯРОСЛАВСКОГО г. ИРКУТСКА: Мы неоднократно обращались в администрацию, в нашу управляющую компанию с просьбой помочь нам с этой проблемой. Но нам не помогли до сих пор. И, получается, вчера произошел очередной потоп, до этого у нас в сентябре был потоп огромнейший.

Как нам рассказали в комитете по управлению Ленинским округом Иркутска, вчерашний потоп произошел после гидравлических испытаний. Они проходят по всему городу, чтобы выявить проблемные участки в коммуникациях. Сейчас работники «Иркутскэнерго» отключили и откачали воду. Проводится диагностика трубопровода, чтобы устранить неисправность.

Александр ЦВЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по ПРОИЗВОДСТВУ ЭНЕРГИИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»: Мы предполагаем, что будут дефекты, не один дефект, и поэтому в результате этого мы организовываем бригады дополнительные, дополнительные мероприятия для быстрого устранения этих замечаний, чтобы как можно быстрее подать воду жителям города.

Сейчас большим давлением испытывают трубы в центральной части Иркутска, чтобы найти все слабые места. А жители улицы Ярославского надеются, что после ремонта потопы в их дворах не повторятся.