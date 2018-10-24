Жители деревни Столбово Иркутского района задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летних девочек

Сергей Шеремет несколько дней прятался в лесу недалеко от деревни, куда сегодня пришел за сигаретами.

Покупал сигареты. Нервничал, торопил продавца. Она принимала товар и попросила немного подождать — в это время Ульяна искала снимок в социальных сетях, чтобы убедиться в подозрениях — это тот самый человек, чье фото опубликовано на ориентировках. Его подозревают в изнасиловании детей. Двое экспедиторов, разгружавших товар, внимательно следили за мужчиной. Когда он рассчитывался за купленные сигареты, продавец обратила внимание на наколки и спросила — откуда он.

Ульяна ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА :

Мы его прям в прямую спросили — откуда? Где живет? Вот я здесь живу и так неопределенно махнул рукой. мы говорим — какой-то вы странный. Он такой — да, да я похож вот на того… то есть он сам это начал говорить, я похож на этого человека. Меня из-за этого сегодня всю ночь в полиции продержали. Только вот выпустили. Я просто на него похож. И пошел.

В этот момент в магазине находилась подруга Ульяны — Елизавета. По ее словам — она закрыла детей дома на ключ и отправилась в магазин к подруге за молоком. Когда мужчина вышел на улицу, она последовала за ним.

Елизавета ГЛЫБОВА ЖИТЕЛЬНИЦА д. СТОЛБОВО: Получается из магазина вышел, я за ним. По-потихонечку иду-иду, столб прошла. Вот тут остановилась и ребята слышу мне что-то говорят. Что похож? Я говорю — похож. Они бросили машину, не глушили. То есть вот так вот и за ним побежали. И вот до самого забора бегут-бегут и он уже в лес, когда скрылся — мне не видно было. Екатерина НЕРУШКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Вот собственно по этой тропинке пытался уйти от погони мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух девочек. Догоняли двое мужчин, которые привезли товар в небольшой магазинчик в деревне Столбово. По словам очевидцев гоняли его по лесу минут 15. Когда поймали — не сопротивлялся и хватался за сердце. а в ожидании полиции подозреваемый в изнасиловании 12-х девочек спокойный и грустный сидел на земле около машины и попросил закурить.

Вот эти кадры. Сразу после задержания Сергей Шеремет был доставлен к следователям и дал признательные показания.

— За что вас задержали?

— За изнасилование малолетних.

— Вы признаете вину?

— Да, признаю. Юлия КРИЦКАЯ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. А также будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая тот факт, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление — может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Всех неравнодушных, кто помог задержать подозреваемого в ужасном преступлении полицейские намерены поощрить. А в деревне Столбово каждый, кто заходит в маленький магазин Берёзка обнимает продавщицу Ульяна — ведь у каждого в посёлке дети, которые ходят в школу мимо той самой тропинки, по которой насильник уходил от погони.