Житель Усть-Кута хотел выколоть глаз продавцу

Пришел в магазин и хотел выколоть глаз продавцу. На кадрах видеозаписи с камер наблюдения одной из торговых точек города Усть-Кута видно, как мужчина напал на девушку и угрожал ей предметом, похожим на шило. В комментариях к видео пользователи пишут, что нападавший — уголовник. Сейчас в полиции устанавливают личность хулигана и все обстоятельства происшествия, в том числе, что стало причиной такого поведения.