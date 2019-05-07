Житель Усть-Кута хотел выколоть глаз продавцу

07.05.19

Пришел в магазин и хотел выколоть глаз продавцу. На кадрах видеозаписи с камер наблюдения одной из торговых точек города Усть-Кута видно, как мужчина напал на девушку и угрожал ей предметом, похожим на шило. В комментариях к видео пользователи пишут, что нападавший — уголовник. Сейчас в полиции устанавливают личность хулигана и все обстоятельства происшествия, в том числе, что стало причиной такого поведения.

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