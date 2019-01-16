Житель Иркутского района обстрелял салон красоты
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Житель Иркутского района обстрелял салон красоты

16.01.19

Отомстил за увольнение супруги. Своеобразным способом иркутянин решил нивелировать взаимоотношения между директором и подчиненным. Пришел ночью к салону красоты в Октябрьском районе Иркутска, подбросил пакет с бензином к входным дверям и обстрелял стекла из пневматического пистолета. Его радикальный поступок зафиксировала камера наружного наблюдения. Это и помогло оперативникам установить личность и поймать хулигана. Им оказался ранее попадавший в поле зрения полиции за совершение грабежа 34-летний житель Иркутского района. Теперь ему придется возместить ущерб и ответить перед законом за свой поступок.

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