Житель Иркутского района обстрелял салон красоты

Отомстил за увольнение супруги. Своеобразным способом иркутянин решил нивелировать взаимоотношения между директором и подчиненным. Пришел ночью к салону красоты в Октябрьском районе Иркутска, подбросил пакет с бензином к входным дверям и обстрелял стекла из пневматического пистолета. Его радикальный поступок зафиксировала камера наружного наблюдения. Это и помогло оперативникам установить личность и поймать хулигана. Им оказался ранее попадавший в поле зрения полиции за совершение грабежа 34-летний житель Иркутского района. Теперь ему придется возместить ущерб и ответить перед законом за свой поступок.