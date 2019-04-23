Жилой деревянный дом сгорел в центре Иркутска

В двухэтажном объекте культурного наследия жили две семьи. Люди остались без крыши над головой. А на самом пожаре, несмотря на то, что обошлось без жертв, развернулась душераздирающая сцена спасения. У горящего дома остался привязанный на цепь пес.

Объект культурного наследия на Партизанской, 40, дом 1917 года постройки сгорел буквально за 15 минут. На глазах у своих обитателей. Семья, которая жила на первом этаже, — женщина, ее мать и двое детей. Они успели выбежать из полыхающего здания в чем были. Еще до приезда пожарных огонь начал перекидываться на соседние дома. Предотвратить распространение удалось спасателям. На место прибыли 3 пожарные машины и 15 человек личного состава. И только тогда из уже горящей будки стали доноситься крики собаки.

Когда конуру потушили, обгоревшего Рекса с территории, охваченной огнем, вынесла хозяйка. Медсестра Оксана приехала с работы и бросилась спасать собаку. Испуганный пес еще несколько минут метался по улице, поле его удалось поймать и отвезти в ветеринарную клинику.

В сгоревшем доме жили 9 человек. Здание муниципальное и уже было признано аварийным.

Две семьи остались без дома и вещей. Сейчас в первую очередь им необходима одежда для детей. Это обувь 24 размера и одежда на рост 110 сантиметров для мальчика. Также обувь 37 размера и одежда 40-го на девочку. В другой семье мать-одиночка воспитывает сыновей двойняшек, им по семь лет. Нужна обувь 32 размера и одежда на рост 130 сантиметров. Также необходимы вещи для бабушки 60 размера и удобная обувь 39-го. Пока люди нашли приют у родственников и друзей. Уточнить информацию и узнать, куда привезти вещи, можно по номерам погорельцев.

Оксана 8-950-085-61-49

Ольга 8-924-832-81-47