Женщина и ребенок погибли на пожаре в поселке Сухой под Братском
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Женщина и ребенок погибли на пожаре в поселке Сухой под Братском

16.08.18

Возгорание произошло сегодня утром в четырехквартирном доме. Люди спали, поэтому поздно заметили пожар.

 

 

 

 

 

 

 

К моменту прибытия спасателей огонь бушевал внутри, им была охвачена крыша всего дома. Выяснилось, что еще две женщины с детьми успели проснуться и в последний момент спастись из горящей квартиры. Их соседи покинули свои квартиры самостоятельно. Ликвидация пожара продолжалась в течение часа. Как отмечают в региональном управлении МЧС, семья была благополучной и на учете не состояла. Предотвратить трагедию помогли бы средства раннего обнаружения пожара. Работа по их установке ведется ведомством совместно с правительством Иркутской области.

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