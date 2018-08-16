Женщина и ребенок погибли на пожаре в поселке Сухой под Братском

Возгорание произошло сегодня утром в четырехквартирном доме. Люди спали, поэтому поздно заметили пожар.

К моменту прибытия спасателей огонь бушевал внутри, им была охвачена крыша всего дома. Выяснилось, что еще две женщины с детьми успели проснуться и в последний момент спастись из горящей квартиры. Их соседи покинули свои квартиры самостоятельно. Ликвидация пожара продолжалась в течение часа. Как отмечают в региональном управлении МЧС, семья была благополучной и на учете не состояла. Предотвратить трагедию помогли бы средства раннего обнаружения пожара. Работа по их установке ведется ведомством совместно с правительством Иркутской области.