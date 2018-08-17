Затонувший на Байкале гидросамолет подняли со дна озера недалеко от острова Ольхон
Новости Происшествие

Затонувший на Байкале гидросамолет подняли со дна озера недалеко от острова Ольхон

17.08.18

Процедура прошла в присутствии члена комиссии по расследованию авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета.

 

 

 

 

 

 

 

Следователи продолжают выяснять обстоятельства аварийной посадки воздушного судна на воду. его владелец и пилот допрошены. 13 августа при наборе скорости самолет ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок, из-за чего самолет начал крениться, и ушел под воду. На борту находился только пилот, он самостоятельно покинул судно. В результате происшествия никто не пострадал.

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