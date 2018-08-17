Затонувший на Байкале гидросамолет подняли со дна озера недалеко от острова Ольхон

Процедура прошла в присутствии члена комиссии по расследованию авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства аварийной посадки воздушного судна на воду. его владелец и пилот допрошены. 13 августа при наборе скорости самолет ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок, из-за чего самолет начал крениться, и ушел под воду. На борту находился только пилот, он самостоятельно покинул судно. В результате происшествия никто не пострадал.