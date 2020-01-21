Застрявших на льду Братского водохранилища рыбаков спасли сотрудники МЧС

Мужчины возвращались с подледной рыбалки, и автомобиль застрял в снегу в районе мыса Коврижка. Пытавшийся помочь рыбакам товарищ тоже оказался в снежном плену, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. В это время началась метель. На помощь отправилась группа спасателей. Сотрудники МЧС на снегоходе разыскали мужчин и отвезли их в расположение отряда. Там братчане отогрелись. Помощь медиков им не потребовалась. Специалисты отмечают, что мужчин спасло наличие мобильной связи.