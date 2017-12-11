Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на плотине ГЭС

19-летний молодой человек почти сутки прятался у своих знакомых. Смертельная авария случилась накануне в половине девятого утра.

По предварительной версии, Porsche Cayenne выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Нивой. После ДТП злоумышленник скрылся с места происшествия, но установить подозреваемого труда не составило — в салоне иномарки эксперты обнаружили водительское удостоверение. В отечественном авто находились четыре человека — сотрудники охранного агентства «Иркутскэнерго». От полученных травм двое скончались на месте ДТП, еще двое, пассажир и водитель, доставлены в областную больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Михаил Кувин, заместитель главного врача областной клинической больницы: Один пациент находится в нейрохирургическом отделении, у него черепно-мозговая травма. Второй пациент находится в травматолигии, у него преобладают травмы опорно-двигательного аппарата. При поступлении было сделано оперативное лечение. На данный момент все необходимые мероприятия выполнены.

По предварительной версии, права злоумышленник получил лишь 2 месяца назад. В отношении него возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана, ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Подробный материал о происшествии смотрите в следующем выпуске новостей в 20.00