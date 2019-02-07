Задержан подозреваемый в ограблении продуктового магазина в Иркутске

Все просто. Пришел, ограбил, ушел домой, сел в тюрьму. В Ленинском районе Иркутска поймали разбойника, который ограбил продуктовый магазин. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с ножом в руках подходит к продавцу и, угрожая оружием, забирает из кассы деньги. Добычей злоумышленника стали 2,5 тысячи рублей. Его по горячим следам задержали оперативники. Сейчас он дает признательные показания. После отправится отбывать новый срок. Известно, что этот житель Иркутска-II уже сидел в тюрьме за аналогичный проступок.