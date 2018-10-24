Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летних девочек в Иркутском районе
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Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летних девочек в Иркутском районе

24.10.18

По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, мужчину удалось задержать с помощью граждан.

 

 

 

HFwjCGnX2x4Мужчина доставлен в следственный отдел. Напомним, ЧП случилось 19 октября. Тогда же была установлена личность подозреваемого — это ранее судимый за подобные преступления 51-летний Сергей Шеремет. Полгода назад он освободился из мест лишения свободы.

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