Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летних девочек в Иркутском районе

По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, мужчину удалось задержать с помощью граждан.

Мужчина доставлен в следственный отдел. Напомним, ЧП случилось 19 октября. Тогда же была установлена личность подозреваемого — это ранее судимый за подобные преступления 51-летний Сергей Шеремет. Полгода назад он освободился из мест лишения свободы.