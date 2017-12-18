За выходные в Иркутской области зарегистрировано около 300 аварий

4 человека погибли, 41 пострадал.

Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Братском районе увеличилось до 17 человек. Из них 9 сейчас находятся в больнице. Еще одна серьезная авария произошла также в выходные — два человека погибли, один пострадал.

Эта автоавария произошла в 65 километрах от Братска, на трассе «Вилюй». По предварительной версии, шофёр автобуса «Голден Драгон», следовавшего маршрутом «Усть-Кут-Иркутск», не справился с управлением и врезался в фуру. После удара автобус, в котором находились 36 пассажиров, слетел в кювет и перевернулся. В результате столкновения люди получили различные травмы — от ушибов до переломов.

Михаил Кувин, заместитель главного врача областной клинической больницы, руководитель травматологическими центрами: Самое тяжелое — это переломы рук, открытые переломы. Два человека находятся в реанимации городской больнице №1 в Братске, где им оказывается вся необходимая помощь. Семь человек находятся в стационаре.

Пострадавших развезли по разным больницам, кто-то позже обратился к врачам сам. Состояние семи человек оценивается как средней степени тяжести, еще двоих – тяжелой степени. Все пострадавшие — взрослые.

Еще одна трагедия — теперь в Тулунском районе. Известно, что учитель физкультуры местной школы в селе Бурхун повез на личном автомобиле «Митсубиси» учеников 13, 16 и 17 лет на районные соревнования. Однако на 11 километре дороги Тулун — Братск иномарка столкнулась с грузовиком. В результате 59-летний мужчина погиб на месте, позже в больнице скончался 16-летний ученик. За жизнь еще двоих подростков борются медики. По факту обоих ДТП полицейские возбудили уголовные дела, подключился и Следственный комитет.

Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области: По факту произошедших ДТП 16 декабря в Тулунском районе и ночью 17 декабря на территории Братского района, предварительным следствием возбуждены уголовные дела. В рамках следствий будет проведены экспертизы, опрошены все участники инцидента, свидетели, очевидцы.