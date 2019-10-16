За первые две недели октября в Иркутске и Иркутском районе в авариях пострадали 11 детей и подростков

Некоторые получили травмы, когда в машину их родителей врезались другие участники движения. В трех случаях наехали на детей-пешеходов. 16-летняя девушка пострадала на переходе, 11-летнего мальчика сбил 33-летний мотоциклист, который никогда не получал прав. Самый показательный случай — во дворе дома на улице Ледовского в Иркутске несовершеннолетний водитель за рулем «Тойоты» сбил 9-летнего мальчика, после чего скрылся. Пострадавшие в больнице. Полиция призывает водителей соблюдать правила движения.