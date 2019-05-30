За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировали 8 лесных пожаров

Четыре действующих природных пожара и шесть локализованных. Такова статистика борьбы с огнем в лесах Иркутской области. За минувшие сутки удалось ликвидировать восемь очагов на площади в 1300 гектаров. В тайге работали 24 пожарных-десантника, 157 сотрудников лесной охраны, 90 мобилизованных жителей, 84 единицы наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки вели два самолета Ан-2 и два легкомоторных воздушных судна. Основные очаги находятся в Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском районах.