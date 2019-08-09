За лето 37 судоводителей привлечены к ответственности за управление судами в пьяном виде

Это на 10 человек больше, чем в прошлом году. Самое большое количество правонарушителей выявили в Иркутске, 4 соответствующих постановления передали в суд. Кроме того, нарушения фиксировали также в Братске, Усть-Куте и Усть-Илимске. Помимо наложения штрафа, таким водителям грозит лишение прав на срок до 2 лет.

Сабртай ЖАНАБАЕВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ИРКУТСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Особые условия управления. В основном, у нас суда сейчас имеют огромную массу по лошадиным силам — от 200. Есть лодки, которые имеют 400 лошадиных сил. Большие корабли до 1000 лошадиных сил. Представьте, что пьяный судоводитель на этом мощном катере может сотворить.

Сотрудники ГИМС постоянно патрулируют водные объекты. Для этого задействовано больше 100 инспекторов и около 40 патрульных судов. Кроме того, в этом году в 10 раз выросли штрафы за другие нарушения на маломерных судах. Вождение без прав теперь обойдется выплатами до 15 тысяч рублей, за управление незарегистрированным судном до 20 тысяч рублей, за судном, не прошедшим техосмотр, от 5 до 10 тысяч рублей.