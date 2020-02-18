Вынесен приговор водителю скорой, по вине которого погибла беременная женщина

Вынесен приговор водителю скорой, по вине которого погибла беременная женщина

18.02.20

7 лет лишения свободы в колонии-поселении получил водитель скорой помощи, по чьей вине погибла беременная женщина. Качугский районный суд вынес приговор 54-летнему мужчине, который летом прошлого года доставлял пациентку в больницу и не справился с управлением. На повороте машину опрокинуло. Роженица скончалась на месте, а женщину-фельдшера госпитализировали. Водитель с места аварии скрылся, но его быстро нашли полицейские. Позже установили: мужчина был пьян.

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