Выброс газа произошел на территории «Усольехимпрома»

Выброс газа произошел на территории «Усольехимпрома»

15.10.19

Предположительно, это был четырtххлористый кремний, сообщает МЧС. Угрозы населению нет, один человек незначительно пострадал. Выброс произошел во время работ по утилизации. Специалист в защитном костюме открыл крышку подземной цистерны, но из-за скопившихся паров она резко откинулась и ударила мужчину в челюсть. От госпитализации он отказался. Сегодня на месте работали химики, цистерну закрыли. Напомним, «Усольехимпром» уже несколько лет находится в процессе банкротства, на территории множество бесхозных объектов, отходов химического производства, емкостей с непонятным содержимым.

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