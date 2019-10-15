Выброс газа произошел на территории «Усольехимпрома»

Предположительно, это был четырtххлористый кремний, сообщает МЧС. Угрозы населению нет, один человек незначительно пострадал. Выброс произошел во время работ по утилизации. Специалист в защитном костюме открыл крышку подземной цистерны, но из-за скопившихся паров она резко откинулась и ударила мужчину в челюсть. От госпитализации он отказался. Сегодня на месте работали химики, цистерну закрыли. Напомним, «Усольехимпром» уже несколько лет находится в процессе банкротства, на территории множество бесхозных объектов, отходов химического производства, емкостей с непонятным содержимым.