Восстановительные работы в зоне паводка ведут по поручениям президента России

В территориях, которые пострадали от наводнения, ведут восстановительные работы по поручениям президента России Владимира Путина. Паводок прошел двумя волнами. Первая началась 25 июня, вторая — 28 июля. Вторая волна значительно задержала восстановительные работы. И, тем не менее, правительство региона делает все возможное для возвращения нормальной жизнедеятельности в затопленных территориях.

Пострадавшая от паводка в Тулуне Галина Калистова определяется с выбором фирмы, которая построит ее семье новый дом. У всех, кто получил жилищный сертификат, есть выбор: либо оставаться по прежнему месту жительства, либо выбирать другие населенные пункты.

Галина КАЛИСТОВА: Больше всего мы обратили внимание, чтобы была выдана земля, построен дом. Мы бы вот и хотели с самого начала, чтобы дом был на земле с участком.

В территориях, пострадавших от паводка, в первую очередь необходимо обеспечить жильем людей. В Тулуне отобран земельный участок под 20 многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков. В новом микрорайоне построят школу на 1275 мест и детский сад на 240 воспитанников. В микрорайоне Березовая Роща по плану возведут 2500 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. Дома строят под ключ – со всей внутренней отделкой. Один многоквартирный дом, по словам строителей, бригада собирает за 2-3 недели. Параллельно возводят около 20 жилых зданий.

Артем РОМАНЧУГОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»: Технология — железобетонная монолитная плита, стальной каркас на ней, кровля — металлочерепица, фасад — отделка металлическим сайдингом под дерево, дом полностью благоустроенный. Линолеум, обои, натяжные потолки, санузлы, ванная под плитку, вода холодная и горячая.

А в Нижнеудинске в микрорайоне Восточный построят 15 домов на 438 квартир и 212 индивидуальных жилых домов. Определены земельные участки под жилье в поселке Чунском, Тайшете и Нижнеудинске, на которых возможно возвести при необходимости более 6,5 тысяч индивидуальных жилых домов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я принял решение о том, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры, независимо от того, единственное ли это жилье или они имеют доли в другом. Ранее по постановлению правительства был учет, сколько у человека во втором жилье есть долевая собственность.

Еще одно поручение — выплаты пострадавшим. Жителям, пострадавшим от наводнения, уже к 8 августа выдали единовременную материальную, финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. 10 тысяч рублей получили почти 46 тысяч человек. За частично утраченное имущество по 50 тысяч рублей на человека получили чуть меньше 6 тысяч. За полностью утраченное по 100 тысяч рублей — более 16 тысяч человек. Единовременное пособие в 1 миллион рублей выплачено 18 семьям погибших в результате ЧС.

Внимание и фермерам. В Министерство сельского хозяйства России направлено более 3 тысяч комплектов документов от пострадавших сельхозорганизаций, крестьянских и личных подсобных хозяйств. Подтвержденная федеральным ведомством сумма ущерба составляет более 400 миллионов рублей. Выплаты из федерального бюджета — 179 миллионов рублей — уже получили 4 сельскохозяйственные организации и 39 фермеров.

Из-за второй волны паводка также потребовалась корректировка программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных на территории Иркутской области. Программа разработана по поручению вице-премьера России, главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталия Мутко на срок с 2019 до 2023 год. Общий объем средств на эти цели — 35 млрд рублей. 5,5 млрд рублей выделят из бюджета Иркутской области.