Восьмимесячный мальчик умер в Усть-Куте

Восьмимесячный мальчик умер в Усть-Куте

21.01.20

Скорая помощь, которую вызвала бабушка, лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что перед случившимся малыш с отравлением был доставлен в одну из городских больниц. Но мать ребенка от госпитализации отказалась. Семья состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас следователи выясняют причины смерти мальчика.

 

Олеся САРЕНКОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ:

В настоящее время следователями производятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы субъектов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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