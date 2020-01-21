Восьмимесячный мальчик умер в Усть-Куте

Скорая помощь, которую вызвала бабушка, лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что перед случившимся малыш с отравлением был доставлен в одну из городских больниц. Но мать ребенка от госпитализации отказалась. Семья состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас следователи выясняют причины смерти мальчика.

Олеся САРЕНКОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ: В настоящее время следователями производятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы субъектов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.