Восемь человек чуть не погибли на пожаре в Братске
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Восемь человек чуть не погибли на пожаре в Братске

19.02.19

Сегодня в два часа ночи жители 9-этажного дома почувствовали запах дыма и начали эвакуироваться. Но на верхних этажах было слишком задымлено, там оставались люди. Им на помощь пришли пожарные. С возгоранием специалисты справились за пять минут. Выяснилось, сначала почти одновременно загорелись два электрощита на третьем этаже, после мусороприемник на первом этаже. Причиной вероятнее всего стал поджог, возможного виновника задержала полиция.

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