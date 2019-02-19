Восемь человек чуть не погибли на пожаре в Братске

Сегодня в два часа ночи жители 9-этажного дома почувствовали запах дыма и начали эвакуироваться. Но на верхних этажах было слишком задымлено, там оставались люди. Им на помощь пришли пожарные. С возгоранием специалисты справились за пять минут. Выяснилось, сначала почти одновременно загорелись два электрощита на третьем этаже, после мусороприемник на первом этаже. Причиной вероятнее всего стал поджог, возможного виновника задержала полиция.