Водителя квадроцикла спасли на Иркутском водохранилище

Квадроцикл провалился под лед в районе залива Еловый. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колесам. Сам водитель сидел на нем и ждал помощи. Это произошло в одном километре от берега, где тонкий лед был припорошен снегом. Четверо спасателей выехали на аэроглиссере «Пиранья». Добираться до места ЧП пришлось уже в темноте. В поисках помогали сотрудники администрации поселка Патроны. Они освещали фонарями с берега место провала. Мужчину спасли. От медицинской помощи он отказался.