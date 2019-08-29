Виталий Мутко, Сергей Меняйло и Сергей Левченко с рабочей поездкой в населенных пунктах, пострадавших от паводка

Виталий Мутко, Сергей Меняйло и Сергей Левченко с рабочей поездкой в населенных пунктах, пострадавших от паводка

29.08.19

Вице-премьер правительства России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находятся с рабочей поездкой в населенных пунктах, которые пострадали от паводка. В поселке Октябрьский Чунского района делегация проверила ход подготовки к новому учебному году в школе №2. Здание учебного заведения было подтоплено, в нем долго оставалась вода. Но сейчас восстановительные работы в учебном корпусе подходят к концу. К середине сентября подрядная организация обещает закончить и ремонт спортзала. Для школы закуплены новая мебель, оборудование для кабинетов физики, химии, географии, а также для столовой. В День знаний здесь пройдет торжественная линейка, на которую соберутся 360 учеников. После Октябрьского комиссия отправилась в Нижнеудинск. Осмотрели городской водозабор, проверили ремонт школы №10, работы по берегоукреплению реки Застрянка, встретились с жителями. Затем делегация отправилась в Тулун.

 

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