Виновные в поджоге лесополосы в Усть-Кутском районе будут наказаны

Причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы в Усть-Кутском районе устанавливают следователи следственного комитета России. Во вторник в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы. Пожарные его потушили, а на месте заметили человека, который, как выяснилось, является должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования. Этот момент сняли на видео. Ролик получил мгновенное распространение в социальных сетях. Глава региона дал оценку этой ситуации.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По данному факту правоохранительные органы проведут дознание и соответствующие кадровые решения мною будут приняты. Когда два чиновника выясняют межличностные отношения, это очень плохо, это плохо не только для чиновничества, это плохо для всех жителей Иркутской области. Я полностью поддерживаю президента о несении уголовной ответственности за умышленные поджоги.