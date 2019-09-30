Виновнику смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске продлили срок содержания под стражей

Водителя 99 автобуса оставили в СИЗО до 1 декабря. Напомним, авария произошла утром 1 августа. 57-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку «Киа». В результате погибли две молодые женщины — водитель «Киа» и пассажирка автобуса. Еще 9 пассажиров получили травмы. Виновнику аварии вменяют нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание — лишение свободы до 7 лет. После было множество отзывов в интернете. Люди писали, что водитель и до этого неоднократно нарушал правила. Полицейские по-прежнему ждут свидетелей происшествия, которые могут помочь следствию.