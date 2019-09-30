Виновнику смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске продлили срок содержания под стражей

Виновнику смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске продлили срок содержания под стражей

30.09.19

Водителя 99 автобуса оставили в СИЗО до 1 декабря. Напомним, авария произошла утром 1 августа. 57-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку «Киа». В результате погибли две молодые женщины — водитель «Киа» и пассажирка автобуса. Еще 9 пассажиров получили травмы. Виновнику аварии вменяют нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание — лишение свободы до 7 лет. После было множество отзывов в интернете. Люди писали, что водитель и до этого неоднократно нарушал правила. Полицейские по-прежнему ждут свидетелей происшествия, которые могут помочь следствию.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.