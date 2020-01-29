Виновнику смертельного ДТП на Мира дали 15 лет строгого режима

Сегодня областной суд вынес приговор виновнику резонансного ДТП на улице Мира в Иркутске. В октябре 2018 года в результате опасного маневра, совершенного умышленно, погиб один человек, еще трое пострадали.

Внешне обвиняемый Сергей Поляков выглядит спокойно. Только руки выдают некоторую нервозность. Его ближайшее будущее решится через полтора часа.

Сергея Полякова задержали на даче через пару суток после резонансного ДТП. Оно произошло 8 октября на улице Мира. Подсудимый на «Лэнд Крузере» совершил опасный маневр и подрезал автомобиль «Киа». Тот от удара ушел на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиши». Его водитель позже скончался в больнице. Еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили серьезные травмы. Жанна Тутурина была за рулем «Киа». Во время оглашения приговора она единственная сидела в зале суда. Повреждения до сих пор беспокоят женщину. Вспоминать о том дне она не хочет. За нее с прессой общается адвокат.

Александр САПОЖНИКОВ, АДВОКАТ ПОТЕРПЕВШИХ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ по ДТП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ: Извинения от него услышали с большим трудом. Это даже не столько слова были, сколько кивания головой.

Судебное разбирательство длилось три месяца. За это время сам Поляков отказался от первоначальных признательных показаний, заявив, что они были даны под давлением и в состоянии опьянения. Однако улики, свидетели и ряд экспертиз доказали вину подозреваемого. Он умышленно подрезал «Киа», чтобы наказать ее водителя за якобы совершенный ранее подобный маневр. Он осознанно, на почве неприязненных отношений пошел на это. Итог всему суровый приговор.

Сергей МАКАРОВ, СУДЬЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА: По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Полякову наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пострадавшие с этим решением согласны. Также суд обязал Полякова выплатить им материальный ущерб на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Плюс еще полмиллиона за поврежденный транспорт. Автомобиль Полякова будет продан в счет возмещения вреда. Сторона подсудимого от комментариев отказалась. У нее есть 10 дней на обжалование приговора.