Виновнику смертельного ДТП на «Баргузине» в Иркутске вынесен новый приговор

Ужесточить наказание за смерть ребенка! С таким требованием на пикет сегодня вышли родственники и друзья Данилы Зайцева. В мае этого года молодого человека насмерть сбила машина на пешеходном переходе. Октябрьский суд Иркутска приговор виновного в происшествии к четырем годам колонии-поселения. Но родители подали апелляцию в вышестоящую инстанцию. Какой приговор огласили сегодня, расскажем далее.

Здесь практически все одноклассники Данилы и его родственники. Перед судебным заседанием они вышли на пикет. Четыре года колонии-поселения — это слишком мягкий приговор, считают все, кто знаком с материалами дела. По их мнению, наказать водителя злосчастной иномарки нужно по всей строгости закона. Молодые люди, друзья парня, до сих пор сильно переживают эту трагедию.

Макар НИКИТИЧ, ОДНОКЛАССНИК ДАНИЛЫ ЗАЙЦЕВА: Очень грустим из-за того, что сейчас его уже нет с нами. Естественно, мы не можем простить этому человеку то, что он совершил. И конкретно к нему какая-то невероятная ненависть и презрение за то, что он, совершенно не думая о последствиях, совершил то, что он совершил.

Судебное заседание состоялось сразу после пикета. Обвиняемого в зале суда не было, он выступал в свою защиту по видеосвязи. Родственники погибшего мальчика по-прежнему не могут сдержать слез. Они считают, что колония-поселение не поможет мужчине осознать и искупить всю вину, тем более он не только совершил наезд на пешехода, но и скрылся с места происшествия. Кроме того, позже стало известно, что водитель иномарки был к тому же в состоянии наркотического опьянения.

Любовь ЗАЙЦЕВА, БАБУШКА ДАНИЛЫ ЗАЙЦЕВА: Надеюсь на вашу компетентность, на вашу… Мне тяжело говорить. Потому что я потеряла внука… Чтобы вы разобрались как следует в этом и наказали как надо. Я против поселения, против. Он моего внука загубил. Я его больше никогда уже не увижу.

Сторона защита приводит свои доводы: раскаяние в содеянном, чистосердечное признание, денежные выплаты, которые мужчина уже начал осуществлять. Напомним, обвиняемому присудили возместить в качестве морального вреда два миллиона рублей семье погибшего.

Владимир АГИЛЬДИН, АДВОКАТ ОБВИНЯЕМОГО: Я считаю, что четыре года дали ему много. У него больше обстоятельств смягчающих. Нижний предел санкций — два года предусмотрено законом. Почему-то суд не пошел на это и назначил столько, сколько попросило гособвинение. Хотя у него и явка с повинной, и способствование раскрытию дела.

После слушания сторон судья выносит приговор по делу:

Приговор Октябрьского районного суда города Иркутска от 31 июля 2019 в отношении Авдулова Виктора Александровича изменить. Определить к отбытию Авдулова лишение свободы в виде исправительного учреждения колонии общего режима.

Родственники решением суда удовлетворены. Говорят, возможно, это наказание, в том числе, в будущем остановит других водителей от необдуманных действий. Но Данила уже не вернуть. Кстати, его младшая четырехлетняя сестра до сих пор не знает о случившемся. И ждет своего брата домой.