Виновник ДТП в Иркутске был в состоянии сильного алкогольного опьянения

Виновник ДТП в Иркутске на перекрестке улиц Советской и Ядринцева находился в состоянии сильного опьянения. Предельно допустимая доза алкоголя была превышена в пять раз. Напомним, вчера днем столкнулись три автомобиля. Мужчина за рулем «Тойоты Краун» не уступил дорогу при повороте и врезался сначала в пересекающий движение джип, а потом в универсал. Водителя и пассажира универсала доставили в больницу. Известно, что у виновника аварии нет водительского удостоверения и документов на машину. Он уже попадался инспекторам ДПС за вождение в нетрезвом виде. Отметим, только с начала этого года более 800 водителей привлечены к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Еще 600 отказались проходить медицинское освидетельствование.