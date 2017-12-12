Виновник аварии на плотине ГЭС помещен в спецприемник
Новости Происшествие

Виновник аварии на плотине ГЭС помещен в спецприемник

12.12.17

10 декабря 19-летний уроженец Саянска на «Порше Кайен» совершил столкновение с автомобилем «Нива», в котором находились водитель и трое пассажиров.

Все они — сотрудники охранного предприятия «Иркутскэнерго». В результате ДТП два человека погибли, еще один пассажир и водитель находятся в тяжелом состоянии в больнице. Водитель «Порше» скрылся с места происшествия. Сейчас он задержан и дает показания.

Станислав Дзирквадзе, задержанный:

— Почему вы покинули место ДТП?
— Испугался очень, потом сам пришел.

19-летний водитель после ДТП скрывался сутки у знакомых. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время будет определен процессуальный статус водителя «Порше», а также избрана мера пресечения на период следствия.

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